Спенсер «Hiko» Мартин: уход s1mple был ошибкой

Бывший капитан Team Liquid Спенсер «Hiko» Мартин во время своего стрима рассказал об уходе Александра «s1mple» Костылева из состава команды.

«После ESL One Cologne 2016 у нас было два варианта: оставить s1mple или же выстраивать команду с EliGE и koosta. Проблема была в том, что s1mple в то время больше времени проводил с игроками Natus Vincere и Gambit eSports. Тем не менее все хотели оставить его в составе, кроме EliGE, который поставил ультиматум.

Мы пошли на поводу у EliGE, и это было ошибкой, так как он всё равно остался бы в команде, а после ухода s1mple его самомнение разрослось», — подытожил Hiko.

Александр «s1mple» Костылев покинул состав Team Liquid в августе 2016 года. Вместе с ним коллектив вошёл в четвёрку лучших на MLG Major Championship: Columbus, а также занял второе место на ESL One: Cologne 2016.