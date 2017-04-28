Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Стартовал первый этап голосования на Overwatch World Cup 2017

28 апреля 2017, пятница. 12:49. Киберспорт

Компания Blizzard Entertainment открыла голосование по формированию состава национального комитета страны по Overwatch. Об этом сообщается на официальном сайте игры. Основной задачей комитета станет формирование состава сборной для участия в чемпионате мира. В голосовании смогут принять участие только пользователи шутера.

Всего в турнире примут участие 32 страны. Ранее организаторы составили рейтинг стран-участниц, среди которых Россия заняла 10-е место. В тройку лидеров вошли Китай, Южная Корея и США.

Напомним, что в прошлом году Россия уже принимала участие в чемпионате мира по Overwatch, где заняла второе место, уступив шестёрке игроков из Южной Кореи.

Основной этап Overwatch World Cup 2017 пройдёт с 3 по 4 ноября в рамках выставки BlizzCon 2017.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Overwatch
Новости. Киберспорт
28 апреля 2017, пятница
12:49 Стартовал первый этап голосования на Overwatch World Cup 2017
09:31 Бывший состав Winterfox сохранил место в EPL Season 5 по CS:GO
00:50 The Kiev Major: Virtus.рro сыграет с Team VG.J в четвертьфинале
27 апреля 2017, четверг
21:35 The Kiev Major: Team VG.J вышла в четвертьфинал турнира
21:13 Cloud9 приглашена на турнир ESL One Cologne 2017
18:17 The Kiev Major: Team Liquid выбила Newbee из турнира
17:30 LG провела кибертурнир среди журналистов и футболистов МФК «Спартак»
17:00 Vega Squadron снялась с турнира WellPlay Invitational #8
16:41 Киберфутболисты «Рубина» и «Оренбурга» встретятся на онлайн-турнире «Чемпионата»
15:10 В Gran Turismo Sport показали автомобили Porsche
13:56 The Kiev Major: Mousesports первой покинула турнир
13:51 Егор «.Ark» Жаботинский покинул Comanche
13:36 HGG: сборная Казахстана по Hearthstone потерпела два поражения подряд
13:27 Id Software опубликовала видео о «Развалинах Сарната» в Quake Champions
13:06 Team Liquid создала новую команду по League of Legends
12:53 Дмитрий «Droog» Чумаченко: кто будет чемпионом? VP, безусловно
11:13 Эрик «Tabzz» Ван Хелферт покинул Origen
26 апреля 2017, среда
23:08 Virtus.prо сыграла вничью с G2 в рамках ESL Pro League Season 5
21:24 Опубликован дебютный трейлер Call of Duty: WWII
20:06 Виталий «v1lat» Волочай: это может стать последним «мажором» в СНГ
15:17 Менеджер Thunderbirds: переезд в Европу вероятен
13:44 Владимир «Maelstorm» Кузьминов: обмен мидерами пошёл бы на руку Liquid и OG
13:27 Александр Костылев: даже после ESL One Cologne я не хотел играть в Liquid
11:07 Россия сыграет на чемпионате мира по Overwatch среди национальных сборных
10:55 Спенсер «Hiko» Мартин: уход s1mple был ошибкой
01:03 The Kiev Major: Thunderbirds встретится с Evil Geniuses и другие пары плей-офф
25 апреля 2017, вторник
18:24 Virtus.pro и Team Secret сыграют в европейском сезоне турнира Mr. Cat
17:45 Шведский политик пообщался с электоратом стриме по Hearthstone
17:13 The Kiev Major: EG против Invictus Gaming и другие пары четвёртого раунда
15:27 Кирилл «ANGE1» Карасёв: наша цель на ближайших турнирах — получить опыт
14:37 The Kiev Major: определились первые пары плей-офф турнира
13:39 Riot Games раскрыла распределение фонда на MSI 2017 по LoL
12:09 Сумаил «SumaiL» Хассан: вне доты я бы стал частным юристом или сыщиком
12:08 Вице-президент Blizzard объявил о создании новых карт для Overwatch
11:50 The Kiev Major: Virtus.рro завершила выступление в группе без поражений
11:22 Тренер Misfits: американских киберспортсменов заботят деньги и имидж
09:58 Никола «NiKo» Ковач и Ховард «rain» Найгарда сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitation
24 апреля 2017, понедельник
23:56 The Kiev Major: Virtus.рro сыграет с TNC и другие пары третьего круга
23:33 The Kiev Major: Evil Geniuses и Team Liquid оформили первую победу
20:04 The Kiev Major: TNC, IG и Secret вышли в лидеры группового этапа
19:59 Lagardere Sports объявила о сотрудничестве с SK Gaming
19:45 25 апреля закрывается регистрация на онлайн-турнир «Чемпионата» по FIFA 17
19:25 The Kiev Major: Virtus.pro завершила игровой день с двумя победами
18:44 SK Gaming и Virtus.рro представили составы команд для футбольного матча
16:57 Джимми «Demon» Хо: мы нацелены на первое место
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+