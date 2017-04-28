Стартовал первый этап голосования на Overwatch World Cup 2017

Компания Blizzard Entertainment открыла голосование по формированию состава национального комитета страны по Overwatch. Об этом сообщается на официальном сайте игры. Основной задачей комитета станет формирование состава сборной для участия в чемпионате мира. В голосовании смогут принять участие только пользователи шутера.

Всего в турнире примут участие 32 страны. Ранее организаторы составили рейтинг стран-участниц, среди которых Россия заняла 10-е место. В тройку лидеров вошли Китай, Южная Корея и США.

Напомним, что в прошлом году Россия уже принимала участие в чемпионате мира по Overwatch, где заняла второе место, уступив шестёрке игроков из Южной Кореи.

Основной этап Overwatch World Cup 2017 пройдёт с 3 по 4 ноября в рамках выставки BlizzCon 2017.