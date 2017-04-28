G2 Esports подписала спонсорский контракт на 2 млн долларов

Компания Vodafone переподписала контракт с киберспортивной организацией G2 Esports. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали Dot Esports, что срок нового соглашения рассчитан на 2 года. Британский оператор сотовой связи будет платить клубу по миллиону долларов в год.

По этому случаю G2 Esports открыла новый состав по CS:GO — G2.Vodafone. «Наша цель — стать лучшей командой в Испании, а также достичь хорошего уровня в Европе», — сказал капитан Рахон «EasTor» Гуманган. Vodafone намерена работать с клубом не только на испанском, но и на международном рынке.

В феврале 2016 года киберспортивная организация и британский оператор сотовой связи заключили спонсорский контракт. Тогда же клуб представил второй состав по League of Legends с брендированным названием G2.Vodafone.