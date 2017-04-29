Ильян «Doublelift» Пэн присоединился к составу TSM по LoL

Американский игрок Ильян «Doublelift» Пэн вернулся в состав команды Team SoloMid по League of Legends. Организация сообщила об этом в «Твиттере». В текущем коллективе Ильян займёт место Джейсона «WildTurtle» Трана, который останется в организации в качестве запасного игрока.
«Я рад снова играть в Team SoloMid и чувствую себя очень свежим после перерыва. После чемпионата мира меня охватило чувство неудовлетворенности, когда мне требовалось обратное.
Мой главный приоритет — вернуться в LCS, а затем одержать победу на чемпионате мира. Это большая честь снова играть за TSM, и я сделаю всё от меня зависящее», — прокомментирова возвращение Doublelift.
Напомним, что в ноябре прошлого года Ильян «Doublelift» Пэн взял перерыв в киберспортивной карьере с намерением вернуться к весеннему турнирному сезону. Тем не менее игрок сократил свой отдых, вернувшись к профессиональной сцене в Team Liquid, в марте этого года.
Состав TSM по LoL:
— Кевин «Hauntzer» Янелл
— Винсент «Biofrost» Ван
— Сорен «Bjergsen» Бьерг
— Деннис «Svenskeren» Джонсен
— Ильян «Doublelift» Пэн