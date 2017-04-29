Игрок команды G2 Esports по Counter-Strike: Global Offensive Дан «apEX» Мадескле

Игрок команды G2 Esports по Counter-Strike: Global Offensive Дан «apEX» Мадесклер дал интервью журналистам портала HLTV.org. В нём Дан рассказал о планах команды на DreamHack Austin 2017.

«Некоторые известные команды отсутствуют на турнире, однако в наши дни уровень игры настолько высок, что нельзя никого недооценивать. Более того, есть несколько коллективов, которые известны как раз тем, что обыгрывали известные команды. Я думаю, у нас есть шансы и нас даже можно считать фаворитами. Несколько ошибок могут всё изменить, поэтому нужно максимально сконцентрироваться на предстоящих играх.

Надо быть спокойным и уверенным, и самое главное — играть как команда. Мы все хотим оказаться в финале, чтобы вернуться домой с нашим первым титулом. Хочется показать всё, на что мы способны, и, конечно, получить как можно больше опыта», — рассказал apEX.

DreamHack Austin 2017 пройдёт с 28 по 30 апреля в американском городе Остине. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.