Blizzard анонсировала турнир для «диких» игроков в Hearthstone

Компания Blizzard анонсировала турнир по Hearthstone для игрового формата «дикий». 64 лучших пользователя по итогам рейтинга в мае посетят официальный чемпионат. Подробности о соревновании не раскрываются. Вскоре разработчики обещают рассказать больше о турнире.

Ранее в Blizzard заявили, что компания намерена поддерживать менее популярный игровой режим в Hearthstone — «дикий» (Wild), а также проводить в нём турниры. При этом основное внимание разработчиков, как и раньше, будет уделено стандарту.

Релиз карточной игры Hearthstone состоялся в марте 2014 года на PC и мобильных платформах iOS и Android. В феврале 2016 года компания объявила о введении двух игровых режимов — «стандартный» и «дикий».