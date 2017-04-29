The Kiev Major: OG выбила Team Faceless из турнира

OG пробилась в полуфинал The Kiev Major. В матче второго раунда плей-офф действующие чемпионы мейджора обыграли Team Faceless со счетом 2:1.

Интернациональная команда из Сингапура завершила выступление на турнире на 5-8 строчке, заняв 13 место на групповой стадии. Коллектив заработал $ 125 тыс.

В полуфинале OG предстоит встретиться с победителем пары SG e-sports — Evil Geniuses.

Следующими на чемпионате сыграют Virtus.pro и Team VG.J. Закроет турнирный день матч представителей американского региона SG и EG.