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The Kiev Major: OG выбила Team Faceless из турнира

29 апреля 2017, суббота. 17:12. Киберспорт

OG пробилась в полуфинал The Kiev Major. В матче второго раунда плей-офф действующие чемпионы мейджора обыграли Team Faceless со счетом 2:1.

Интернациональная команда из Сингапура завершила выступление на турнире на 5-8 строчке, заняв 13 место на групповой стадии. Коллектив заработал $ 125 тыс.

В полуфинале OG предстоит встретиться с победителем пары SG e-sports — Evil Geniuses.

Следующими на чемпионате сыграют Virtus.pro и Team VG.J. Закроет турнирный день матч представителей американского региона SG и EG.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Dota 2 The Kiev Major
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