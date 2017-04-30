The Kiev Major: Evil Geniuses сразится с OG во втором полуфинале

Evil Geniuses переиграла бразильцев из SG e-sports со счетом 2:1 и вышла в полуфинал, где их ждет OG. Первые две карты шли по 66 минут, третья — 55.

В послематчевом интервью Артур «Arteezy» Бабаев похвалил выступление бразильской пятерки. «Так и не скажешь, что с ними что-то не так. Команда уровня тир-2. Они действительно очень хороши», — заявил канадский киберспортсмен.

SG e-sports заняла 5-8 место и заработала $ 125 000. Рядом с бразильцами расположились Faceless, Team VG.J и Team Liquid.

Полуфиналы и финал The Kiev Major пройдут 30 апреля. В 10:00 по московскому времени сыграют Invictus Gaming и Virtus.pro, в 13:30 OG и Evil Geniuses. Финал запланирован на 17:00.

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