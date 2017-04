Европейская команда OG выиграла четвёртый мэйджор в истории команды. В финале The Kiev Major победители оказались сильнее Virtus.pro. Команда из СНГ потерпела поражение со счётом 2:3.

Приз за первое место составил миллион долларов. Вице-чемпионы заработали $ 500 000.

На третьем и четвёртом местах чемпионата расположились Evil Geniuses и Invictus Gaming. Их выигрыш составил $ 250 000.

OG побеждала на The Frankfurt Major в 2015, The Manila Major и The Boston Major в 2016.