Джек «KBBQ» Чен: четыре игрока бывшего состава Wings Gaming уйдут из Dota 2

Четыре игрока из бывшего состава Wings Gaming по Dota 2 уйдут с профессиональной сцены. Об этом сообщил в своём аккаунте в «Твиттере» аналитик и переводчик Джек «KBBQ» Чен.

«Команды победившей на The International 2016 больше нет. Только один игрок останется на профессиональной сцене и будет выступать», — сообщил Чен.

Перед The Kiev Major Чу «Shadow» Цзэюй опубликовал пост в китайской социальной сети Weibo, где написал, что игроки планируют и дальше выступать в одной команде.

На The Kiev Major Team Random (ex-Wings Gaming) проиграла в первом раунде плей-офф и заняла итоговую позицию с 9-го по 16-е место.

Бывший состав Wings Gaming по Dota 2 был образован в августе 2015 года. За время своего существования коллектив стал победителем турниров The Summit 5, The International 2016, Nanyang Dota 2 Championships — Cruise Cup #1 и Northern Arena BEAT Invitational. Суммарно за прошлый год команда заработала $ 9,5 млн. В апреле 2017 года состав покинул организацию из-за финансовых проблем.