Илья «Lil» Ильюк: мне нечего сказать в своё оправдание

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал результат команды на The Kiev Major.

«Спасибо всем за поддержку, это было очень круто. Атмосфера в зале во время и между игр просто непередаваемая.

На самом деле мне нечего сказать в своё оправдание… весьма паршивое чувство. Чувство того, что ты можешь и должен сделать лучше, но не знаешь как или попросту уже не в состоянии. Дурацкая безысходность. Мне очень жаль», — заключил Ильюк.

На прошедшем The Kiev Major Virtus.pro заняла второе место. В финале соревнований коллектив уступил OG со счётом 2:3.