Тью Сун «AhFu» Чуан и Лай «Ahjit» Джей Сун покинули WarriorsGaming.Unity

Тью Сун «AhFu» Чуан и Лай «Ahjit» Джей Сун покинули состав WarriorsGaming.Unity по Dota 2. Информация об этом появилась на официальной странице команды в социальной сети «Фейсбук».

Сообщается, что вскоре руководство организации объявит имена новых игроков.

Состав команды:

— Бенджамин «Ben» Ю Чонг Лим,

— Джиан Вей «xNova-» Йап,

— Кам Бун «NaNa» Сенг.

AhFu и Ahjit в составе WarriorsGaming.Unity стали победителями турниров Infinite Sky League, SEA Kappa Invitational Season 4, а также вошли в восьмёрку лучших по итогам The Boston Major 2016.