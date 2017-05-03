Андреас «Cr1t» Нильсен: EG не будет менять состав

Капитан Evil Geniuses по Dota 2 Андреас Франк «Cr1t» Нильсен заявил, что команда не намерена делать изменения в составе в это трансферное окно.



«EG не будет менять состав. Я не хочу, чтобы вы распространяли какие-то слухи. Конечно, некоторые команды будут делать изменения после мэйджора, но мы не станем», — сказал Нильсен.

Нынешний состав Evil Geniuses был собран в сентябре 2016 года. За это время команда стала победителем трёх чемпионатов, а также заняла 3-4-е места на бостонском и киевском мэйджоре. В ближайшее время EG примет участие в турнирах Manila Masters и Epicenter: Moscow.

Трансферное окно в Dota 2 официально открыли 3 мая. Команды должны определиться с составами до 24 мая.