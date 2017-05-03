Valve официально открыла трансферное окно в Dota 2

Компания Valve официально объявила об открытии трансферного окна в Dota 2. Команды должны закрепить для участия в The International 7 до 24 мая.

Период открепления игроков пройдёт до 16 мая. После этого момента ни один киберспорстмен не сможет покинуть внутриигровой состав команды. Зарегистрировать новых участников необходимо до 24 мая. Если команды сделают изменения в составах после этой даты, они лишатся возможности получить приглашение на TI7 и квалификации к нему. Они будут вынуждены проходить открытые отборы.

Следить за изменениями в составах можно на официальном сайте траснферного окна. Информация на нём обновляется в режиме реального времени.

Открытые квалификации на The International 7 пройдут с 22 по 25 июня. Региональный этап завершится 29 июня. LAN-финал чемпионата состоится с 7 по 12 августа в Сиэтле.