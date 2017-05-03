Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Фестиваль StreamingShow 2017 соберёт ярчайших стримеров этим летом в Москве

3 мая 2017, среда. 13:00. Киберспорт

24-25 июня в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится уникальный фестиваль StreamingShow, который соберёт вместе лучших звёзд стриминга.

StreamingShow — это тематическое событие для начинающих и успешных стримеров, а также их фанатов. Фестиваль предложит несколько специально оборудованных зон, в которых будут полноценно раскрыты различные аспекты стриминговой культуры.

С докладами выступят представители стриминговых компаний, лидеры мнений, представители игровой индустрии. Они поделятся секретами своего успеха, дадут полезные советы и ответят на вопросы аудитории. Здесь вы узнаете, как эффективно зарабатывать на стримах.

Разработчики самых популярных для стриминга компьютерных игр презентуют свою продукцию на StreamingShow. Каждый желающий сможет не только поиграть в давно полюбившие видеоигры и поделиться своим мнением с их создателями, но и протестировать новинки, которым лишь предстоит выход на рынок. Одним из ярчайших мест на фестивале будет площадка для проведения автограф-сессий.

Шоу-зона станет местом интерактивных выступлений и конкурсов на StreamingShow. Партнёры и звёзды фестиваля обещают уникальный развлекательный контент, который придётся по вкусу даже самым требовательным посетителям. Чтобы узнать больше актуальной информации о мероприятии, следите за обновлениями программы на официальном сайте

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Киберспорт
3 мая 2017, среда
13:00 Фестиваль StreamingShow 2017 соберёт ярчайших стримеров этим летом в Москве
12:14 Gambit Esports не выступит на DreamHack Tours 2017
11:55 В League of Legends вышел патч 7.9
11:33 Valve официально открыла трансферное окно в Dota 2
08:00 Андреас «Cr1t» Нильсен: EG не будет менять состав
2 мая 2017, вторник
22:04 HGG: сборные России и Украины продолжили лидировать на чемпионате по Hearthstone
18:09 Tencent совместно с Riot Games запустит киберспортивный канал ESPTV
16:41 Evil Geniuses получила приглашение на Epicenter по Dota 2
16:22 Vexed Gaming покинули игроки и аналитик из-за прихода в команду бывшего читера
15:16 Три игрока покинули состав ROX по League of Legends
15:13 У Gambit Esports возникли проблемы с визами перед DreamHack Tours 2017
13:53 Морис «Khezu» Гутман: SG играли намного лучше, чем все от них ожидали
13:46 В Hearthstone сыграли 70 млн пользователей
12:14 Тью Сун «AhFu» Чуан и Лай «Ahjit» Джей Сун покинули WarriorsGaming.Unity
08:47 Virtus.pro закончила своё выступление на Mid-Season Invitational 2017
08:46 HLTV опубликовала апрельский рейтинг команд по CS:GO
1 мая 2017, понедельник
18:09 Алексей «Sharkz» Таранда стал главным тренером Vega Squadron
16:14 Китайская лига по League of Legends перейдёт на франшизную модель
13:23 Team EnVyUs открыла академию по CS:GO
13:09 Александр «DkPhobos» Кучеря: экосистема доты скорее вымирает, чем растёт
12:51 Виталий «v1lat» Волочай: The Kiev Major вытащили со дна зрители в зале
12:35 Таль «Fly» Айзик: это один из самых безумных мэйджоров, в котором мы играли
11:12 Илья «Lil» Ильюк: мне нечего сказать в своё оправдание
11:01 Джек «KBBQ» Чен: четыре игрока бывшего состава Wings Gaming уйдут из Dota 2
09:50 Gambit eSports стала победителем DreamHack Austin 2017
30 апреля 2017, воскресенье
23:30 OG выиграла The Kiev Major
19:12 Оскар «Vander» Богдан будет искать новую команду
18:40 Берк «Gilius» Демир покинул состав eUnited по LoL
16:42 Новый эпизод документального сериала «True Sight» выйдет в мае
16:01 The Kiev Major: OG сыграет против Virtus.pro в гранд-финале турнира
13:40 Андрей «Kimi» Квасневский: будет больше волна — напишу своё мнение
13:02 Андрей «Mag» Чипенко: я не думал, что в 2017 году могут так кинуть
12:30 The Kiev Major: Virtus.pro вышла в финал турнира
12:12 Хамсон «sprattel» Абрахансон покинул состав PSG по LoL
10:30 Gambit Esports вышла в плей-офф DreamHack Austin 2017 по CS:GO
02:05 The Kiev Major: Evil Geniuses сразится с OG во втором полуфинале
29 апреля 2017, суббота
22:48 The Kiev Major: Virtus.pro сыграет в полуфинале с Invictus Gaming
18:08 Team WE стала чемпионом LPL Spring 2017 по LoL
17:12 The Kiev Major: OG выбила Team Faceless из турнира
15:42 Число игроков в Overwatch превысило 30 млн
14:08 Blizzard анонсировала турнир для «диких» игроков в Hearthstone
13:25 The Kiev Major: Invictus Gaming пробилась в полуфинал соревнований
13:20 Дан «apEX» Мадесклер: нас можно считать фаворитами
13:12 Иван «Paranoia» Типухов: план минимум – выйти из группы и бороться за 3-е место
12:39 Бывшие профессиональные игроки в CS 1.6 примут участие в реалити шоу
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+