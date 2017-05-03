Фестиваль StreamingShow 2017 соберёт ярчайших стримеров этим летом в Москве

24-25 июня в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» состоится уникальный фестиваль StreamingShow, который соберёт вместе лучших звёзд стриминга.

StreamingShow — это тематическое событие для начинающих и успешных стримеров, а также их фанатов. Фестиваль предложит несколько специально оборудованных зон, в которых будут полноценно раскрыты различные аспекты стриминговой культуры.

С докладами выступят представители стриминговых компаний, лидеры мнений, представители игровой индустрии. Они поделятся секретами своего успеха, дадут полезные советы и ответят на вопросы аудитории. Здесь вы узнаете, как эффективно зарабатывать на стримах.

Разработчики самых популярных для стриминга компьютерных игр презентуют свою продукцию на StreamingShow. Каждый желающий сможет не только поиграть в давно полюбившие видеоигры и поделиться своим мнением с их создателями, но и протестировать новинки, которым лишь предстоит выход на рынок. Одним из ярчайших мест на фестивале будет площадка для проведения автограф-сессий.

Шоу-зона станет местом интерактивных выступлений и конкурсов на StreamingShow. Партнёры и звёзды фестиваля обещают уникальный развлекательный контент, который придётся по вкусу даже самым требовательным посетителям. Чтобы узнать больше актуальной информации о мероприятии, следите за обновлениями программы на официальном сайте