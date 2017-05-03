Объявлена дата открытия Yota Arena

Киберспортивный комплекс Yota Arena откроется 19 мая 2017 года. Информация об этом появилась на официальной странице арены.

Общая площадь помещений Yota Арена составит более 5 тыс. квадратных метров. Для сравнения: крупнейшие арены на сегодняшний день находятся в США — Esports Arena и MLG.tv Columbus. Они занимают 1,4 и 1,3 тыс. кв. м соответственно.

На двух этажах комплекса разместились компьютерный клуб, сцена для проведения соревнований и выступления артистов, ресторан, VR-бар, караоке-зал и флагманский магазин киберспортивных товаров и атрибутики FragStore.

В апреле 2016 холдинг ESforce объявил о постройке новой площадки для проведения киберспортивных мероприятий в Москве.