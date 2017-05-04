SK Gaming прошла в плей-офф IEM Sydney 2017 по CS:GO

Команда SK Gaming обыграла коллектив Astralis в рамках группового этапа Intel Extreme Masters XII Sydney 2017 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 16:12 на карте de_inferno. Таким образом, бразильская пятёрка одержала три победы и стала первым известным участником плей-офф. Ранее SK Gaming обыграла игроков из North и ViCi Gaming.

Всего в плей-офф пройдут четыре коллектива. В настоящее время за места в плей-офф борются четыре оставшиеся команды. Из турнирной гонки выбыла ViCi Gaming, которая проиграла три встречи.

IEM Sydney 2017 завершится 7 мая в австралийском городе Сиднее. Призовой фонд соревнований составил $ 200 тыс.