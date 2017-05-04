В Steam изменили систему подарков

Компания Valve переработала систему подарков в службе цифровой дистрибьюции Steam и добавила три новые функции. Теперь подарочную игру можно отправить сразу или к назначенному сроку. Также игровой гигант начал возвращать деньги за отклонённые подарки. Последняя функция будет использоваться в случаях с региональными ограничениями подаренного продукта.

Также компания изменила максимальный размер электронного кошелька в Steam — новый лимит составляет $ 2 тыс. Напомним, что ранее максимальная сумма кошелька составляла $ 500.

Новые правила начали действовать с момента выпуска патча в системе клиента. Они не будут распространяться на приобретённые ранее товары.