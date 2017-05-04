CybeAnji сыграет шоу-матч в Dota 2 c китайским коллективом

Киберспортивное подразделение ФК «Анжи» по Dota 2 примет участие в шоу-матче с одним из китайских коллективов. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно заявлению организации матч пройдёт в первой половине лета.

«Мы встречались с представителями из Китая и договорились, что в скором времени проведем шоу-матч с одной из команд из этой страны. Название команды пока сказать не могу, но она — одна из сильнейших в Азии. Также была достигнута договорённость, что игру будут транслировать на одном из каналов китайского телевидения», — рассказал «Известиям» глава киберотдела «Анжи» Мурад Алиев.

Состав CyberAnji по Dota 2 был собран в марте этого года. Первым игроком коллектива стал бывший игрок Natus Vincere Александр XBOCT Дашкевич. Через месяц в команде произошли перестановки, в результате которых в организацию пришли Артём «NT» Латыпов и Александр «NoFear» Чурочкин.