Игроки SG E-sports по Dota 2 продолжат играть вместе

Бразильская команда SG E-sports по Dota 2 сохранит состав на предстоящий сезон и попытается пройти квалификации на The International 2017. Об этом в «твиттере» сообщил один из игроков коллектива Данило «KINGRD» Насименто.

The Kiev Major стал первым турниром от Valve, где проводились отдельные квалификации для команд Южно-Американского региона. SG E-sports одержала победу в отборочном туре и отправилась на LAN-турнир.

В основном этапе соревнований коллектив провалил групповой этап, завершив его со счётом 0:3, однако в первом раунде плей-офф команде удалось обыграть Team Secret со счётом 2:1. В четвертьфинале SG E-sports уступила североамериканской организации Evil Geniuses.

Состав SG E-sports по Dota 2:

— Оттавио «Tavo» Габриэль,

— Адриано «4dr» Мачадо,

— Уильям «hFn» Медейрос,

— Эмилиано «c4t» Ито,

— Данило «KINGRD» Насименто.