Алексей «Solo» Березин: очень важно, когда есть человек, которого все уважают

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин рассказал о значимости тренера Ивана «ArtStyle» Антонова и внутрикомандном уважении.

«Все должно быть подчинено единой идее. Во время матча все должны слушать одного человека, чтобы было как можно меньше случайных действий. Очень помогло то, что два месяца назад у нас появился тренер — Иван «ArtStyle» Антонов. Это очень важно, когда есть человек, которого все уважают. В ситуации, когда сами игроки по какому-то вопросу договориться не могут, Иван помогает уладить споры. Я не знаю в СНГ других команд, у которых был бы тренер. Это связано, наверное, с тем, что таких специалистов сейчас очень мало, то есть это должен быть игрок с именем, который либо завершил карьеру, либо находится без команды.

Кроме того, в коллективе, помимо тренера, должен быть возрастной, опытный игрок, который бы вёл остальных за собой. В нашем случае это я, и для успеха нужно, чтобы ребята были согласны с моим пониманием «Доты». Если я что-то говорю, они это делают», — сказал Березин в интервью порталу «Навигатор игрового мира»