Team Random развеяла слухи о роспуске состава

Китайская команда Random (в прошлом Wings Gaming) развеяла слухи о роспуске состава. Обращение к фанатам и сообществу Dota 2 опубликовали на странице социальной сети Weibo.

«Спасибо всем, кто проявил интерес к игрокам Team Random. Недавно они решили взять перерыв на время от профессиональной доты. Совсем скоро мы предоставим новую информацию [об их будущем]", — говорится в заявлении. Также болельщиков попросили дождаться момента, когда игроки сами расскажут о своём решении.

1 мая аналитик и переводчик Джек «KBBQ» Чен заявил, что четыре игрока бывшего состава Wings Gaming уйдут из Dota 2. Однако он не сказал, кто именно продолжит выступать профессионально.

На турнире The Kiev Major чемпионы мира 2016 года заняли 9-16-ю строчку.