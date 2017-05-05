Team Liquid получила слот на EPICENTER 2017 по Dota 2

Коллектив Team Liquid получил приглашение на турнир EPICENTER 2017 по Dota 2. Об этом сообщается в официальном «твиттере» соревнований

Таким образом, Team Liquid стала четвёртым известным участником турнира. Ранее приглашения получили OG, Evil Geniuses и Virtus.pro. Организаторам осталось определить ещё шесть участников соревнований, из которых четыре слота займут победители региональных квалификаций.

EPICENTER 2017 пройдёт с 4 по 11 июня в российской столице Москве. Общий призовой фонд турнира составит $ 500 тыс.