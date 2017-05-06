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Invictus Gaming стала пятой приглашённой командой на EPICENTER

6 мая 2017, суббота. 11:51. Киберспорт

Организаторы EPICENTER: Moscow раскрыли пятую приглашённую команду. Турнир посетит китайская пятёрка Invictus Gaming.

В составе команды выступает легенда китайской доты Сю «BurNing» Жилей. Дополняют пятёрку Оу «Op» Пэн, Лин «Xxs» Цзин, Е «BoBoKa» Чжибао и Фу «Q» Бин.

Ранее приглашения на турнир от Epic Esports Events подтвердили Virtus.pro, Evil Geniuses, OG и Team Liquid. Ещё одного участника соревнований раскроют в ближайшее время. Четверо других определятся по итогам региональных квалификаций.

EPICENTER: Moscow с призовым в $ 500 тыс. запланирован с 4 по 11 июня в Москве. Матчи плей-офф пройдут в «ВТБ Ледовый дворец».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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