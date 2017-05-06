Андрей «Timon» Гурьев: перегорел в первой игре, и этим всё сказано

Киберфутболист ЦСКА и Gambit Gaming Андрей «Timon» Гурьев прокомментировал вылет из региональной квалификации на чемпионат Европы по FIFA 17.

«Самое досадное чувство после поражения здесь. Готовился, играл. Перегорел в первой игре, и этим всё сказано, хорошо играл первый тайм второго матча, нужно было закрываться, ибо понимал, кто передо мной, но всё шло слишком хорошо, поэтому заслуженно проиграл. Мне стыдно, правда. Ехал я сюда абсолютно за другим. Есть над чем и над кем подумать. Что-то придётся поменять», — написал Гурьев на странице во «ВКонтакте».

Киберфутболист ЦСКА занял последнее место в своей группе. За три матча он набрал лишь одно очко (два поражения и ничья).

На региональном отборочном этапе в Мадриде разыграют $ 100 тыс. (по $ 50 тыс. на игроков Xbox One и PS4) и восемь путевок на чемпионат Европы.