Определились участники плей-офф DreamHack Tours 2017 по CS:GO

Определились участники этапа плей-офф на турнире DreamHack Tours 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Лидерами групповой стадии стали HellRaisers, mousesports, Misfits и G2 Esports. Natus Vincere была в шаге от выхода в плей-офф, однако на переигровках уступила Misfits со счётом 1:2. Таким образом, российско-украинский коллектив покинул соревнования.

В первом раунде сетки HellRaisers предстоит сыграть с пятёркой игроков из Misfits. Матч начнётся в 12:00 по московскому времени. Второй парой соперников станут G2 и Mousesports, встреча которых стартует в 15:00 по Москве.

DreamHack Tours 2017 пройдёт во французском городе Туре. Призовой фонд соревнований составляет $ 100 тыс.