Игроки Singularity по CS:GO уйдут из организации

Состав киберспортивной организации Singularity по Counter-Strike: Global Offensive сообщил об уходе из команды. Причины ухода не сообщаются, однако игроки сообщили, что уже рассматривают сторонние контракты.

«Мы довольны нашим временем, проведённым в Singularity, где нас поддерживали и обеспечили хорошую платформу для развития. Генеральный директор Атле Стехауэр нас хорошо поддерживал, но мы готовы развиваться дальше после окончания контрактов

Мы благодарим организацию и лично Атле за предоставленные возможности, и, конечно, мы будем выполнять все наши обязательства до окончания контракта», — рассказывается в сообщении коллектива.

Среди достижений Singularity — победа на Copenhagen Games 2017, второе место на Danish Championship 2017. В настоящее время коллектив занимает 19-е место в мировом рейтинге команд.

Состав Singularity по CS:GO:

— Алан «AnJ» Йенсен

— Томас «Ryxxo» Ниелсен

— Питер «Inzta» Крегелунд

— Лукас «Lukki» Пилхэндэн

— Мадс «Console» Сковби.