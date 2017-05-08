Perfect World опубликовала шансы выпадения вещей в Battle Pass TI7

Компания Perfect World опубликовала вероятности выпадения вещей в Battle Pass The International 2017 в Dota 2. Данные коснулись Immortal Treasure на The International 2017 и Rylai Battle Blessing.

Сокровищница Immortal Treasure:

— Все обычные предметы имеют одинаковый шанс выпадения.

Шанс выпадения редких предметов увеличивается в зависимости от количества открытых сундуков.

— Редкость Rare: шанс 1/4 при 10 открытых сундуках

— Редкость Very rare: шанс 1/7 при 10 открытых сундуках

— Редкость Extremely Rare: шанс 1/30 при 15 открытых сундуках

Колесо Rylai Battle Blessing:

— Сеты: вероятность 70%

— Сокровищницы: вероятность 18,7%

— Курьеры: вероятность 7,5%

— Аноунсеры: вероятность 3%

— Сокровищница Immortal: вероятность 0,5%

— Предмет редкости Arcana: вероятность 0,1%.

Напомним, что Battle Pass является сезонным платным контентом для игрового клиента Dota 2, который выходит каждый сезон между турнирами Major и The International. При его покупке вы можете получить уникальные предметы, принять участие в голосовании за победителей турнира. Также на каждом The International проводится ежегодное голосование между обладателями Battle Pass по созданию следующего предмета редкости Arcana.