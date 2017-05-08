The Alliance отказалась от участия в DreamLeague Season 7

Шведская киберспортивная организация The Alliance отказалась от участия в турнире DreamLeague Season 7 по Dota 2. Причиной отказа стал слишком плотный график коллектива. Место Alliance займут игроки из Elements Pro Gaming.

В европейском регионе турнира всего выступают восемь команд, среди которых Team Liquid, Virtus.pro, Team Secret, Natus Vincere, mousesports, Vega Squadron, Team Empire и теперь EPG. Три лучших коллектива по результатам регулярного сезона отправятся на LAN-финал в американском городе Атланта.

Европейский дивизион DreamLeague пройдёт с 4 по 21 мая в онлайн-формате. Призовой фонд соревнований составит $ 56 тыс.