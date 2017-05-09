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Bethesda проведёт открытое тестирование Quake Champions

9 мая 2017, вторник. 10:14. Киберспорт

Игровая компания Bethesda Softworks объявила о планах провести открытое бета-тестирование в Quake Champions. Об этом разработчики сообщили на официальном сайте игры. В течение девяти дней, с 12 по 21 мая, в игру смогут сыграть все желающие. Пользователям будут доступны все чемпионы и арены.

Компания сообщила, что отменит ограничение на публикацию информации по игре. В частности, игрокам будет разрешено транслировать игру, публиковать ролики и любой другой контент из игры. Также разработчики пообещали сделать доступным новый режим — 4х4 «Обелиск».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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