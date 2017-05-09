Русскоязычные таланты возмутились организацией турниров по Dota 2 от PGL

Неназванный член русскоязычной студии комментаторов по Dota 2 опубликовал сообщение на портале Reddit, где возмутился качеством организации турниров от PGL в Бостоне и Киеве. В опубликованном заявлении автор негодовал на уровень зарплат и безразличное отношение к русскоязычной студии. Также автор обратился к Valve с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

«Безразличие PGL к русскоязычной студии проявлялось во всем, вплоть до мелочей. В первый день комментаторы попросили, чтобы к напиткам из «Ред булла» и газировок, добавили сок. PGL отреагировала на просьбу через два дня. На турнире присутствовали несколько представителей Valve. И когда на третий день комментаторы попросили то же самое у Valve, то уже через час в столовой появился сок и холодный чай. Это мелочь, но говорит о многом.

Безразличие PGL и незаинтересованность в создании качественного контента нас очень обидели. Мы не требуем излишней нежности, но такого отношения мы ещё ни разу не встречали на турнирах от Valve. Это безразличие сподвигло меня на написание этого письма», — написано в сообщении.

Последним турниром от Valve стал The Kiev Major. Соревнования прошли с 24 по 30 апреля в украинской столице Киеве. Призовой фонд турнира составил $ 3 млн.