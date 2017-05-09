Оскар «mixwell» Канэллас: мы устали от игры с заменами

Игрок команды OpTic Gaming по CS:GO Оскар «mixwell» Канэллас дал интервью журналистам портала HLTV.org. В нём Оскар рассказал, как для команды прошёл IEM Sydney 2017, а также обсудил будущее коллектива.

«Приехав на турнир, мы понимали, что выйти в плей-офф будет сложно. Мы начали с провала первый матч против North. Тарик «tarik» Целик выиграл остальные матчи в первой половине игры. Мы начали неплохо за защиту, но этого не хватило. В итоге мы проиграли в овертайме. В следующих турах мы встретились с Vici Gaming и дважды обыграли Chiefs eSports Club, благодаря чему вышли в плей-офф.

В матча против SK Gaming нам было очень тяжело. Мы хорошо знали друг друга, и очевидно, что мы были хуже подготовлены. Мы пикнули de_train, так как знали их стратегию на карте, но они целиком перестроили свою тактику.

Что касается изменений в составе, то мы хотим разобраться с этим поскорее. Эта ситуация длится достаточно долго, и мы устали от постоянной игры с заменами. Мы хотим бороться за титулы, а не за выход из групповой стадии», — рассказал mixwell.

Команда OpTic Gaming заняла 3-4-е места на турнире IEM Sydney 2017 и получила $ 20 тыс.