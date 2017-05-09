«Анжи» проведёт турнир по Dota 2 среди команд из Дагестана

Футбольный клуб «Анжи» объявил о проведении турнира по Dota 2 среди команд из Республики Дагестан. Победитель чемпионата станет вторым составом организации в этой дисциплине.

Чтобы принять участие в турнире, все члены команды должны представлять Республику Дагестан. Желающие составы могут представить свои заявки в специальной теме в социальной сети «ВКонтакте». На чемпионате сыграют не более 32 коллективов.

Турнир стартует 12 мая. Групповая стадия, а также первые два раунда плей-офф пройдут в оффлайн-формате. Полуфиналы и финал проведут 16 мая в одном из компьютерных клубов Махачкалы.

Футбольный клуб «Анжи» открыл киберспортивное подразделение в начале марта 2017 года. Первым составом организации стала команда по Dota 2, формированием которой занимался Александр «XBOCT» Дашкевич.