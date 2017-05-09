Джеки «EternalEnvy» Мао: игрокам приходило на ум, что мэйджоры стали «дешеветь»

Джеки «EternalEnvy» Мао, игрок Team NP, на своей странице в «Твиттере» прокомментировал обвинения в сторону PGL и Valve о качестве проведения мэйджоров по Dota 2.

«Многим игрокам приходило на ум, что мэйджоры стали «дешеветь». Хотя не думаю, что кто-то говорил об этом публично», — написал игрок.

С его мнением также согласилась аналитик и статистик Муриэль «Kipspul» Хёйсман, которая работала на нескольких турнирах от Valve.

9 мая на форуме Reddit появилось анонимное обращение от одного из сотрудников студии RuHub. По мнению автора заявления, русскоязычным сотрудникам The Kiev Major заплатили меньше, чем представителям англоязычной студии. Кроме того, PGL безразлично отнеслась к качеству трансляции на русском языке и не предоставила необходимых условий для работы.