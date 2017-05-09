Effect изменила состав игроков по Dota 2

Киберспортивная организация Effect внесла изменения в основной состав команды по Dota 2 — коллектив пополнили Роман «Scandal» Садотенков и Владимир «yol» Басов. Об этом говорится в сообществе команды «ВКонтакте».

В свою очередь два бывших игрока основы Арсений ArsZeeqq Усов и Андрей Afoninje Афонин займутся созданием собственной команды. Коллектив, который лучше себя проявит, будет представлять организацию на квалификациях The International 2017.

Оба состава могут себя проявить до 24 мая, пока Valve не закрепит составы команд на предстоящий игровой сезон.

Состав Effect по Dota 2:

— Максим «Shachlo» Абрамовских

— Роман «Scandal» Садотенков

— Владимир «yol» Басов

— Вадим «Sedoy» Мусорин

— Владимир «Rodjer» Никогосян