Компания Blizzard сформирует отдел по развитию киберспорта. Он сохранит название Major League Gaming (MLG) и займётся соревнованиями серии Overwatch League, чемпионатом мира среди национальных команд по Overwatch, а также турниром Call of Duty World League.

Помимо этого отдел будет работать с командами, рекламодателями, спонсорами, заниматься организацией турниров и взаимодействовать с медиасетью MLG. Подразделения, отвечающие за развитие соревновательных направлений Heroes of the Storm, Hearthstone, StarCraft и World of Warcraft, продолжат существовать. Компания не намеревается закрывать отделы, а хочет, чтобы они пользовались возможностями новой структуры.

В 2015 году Blizzard и Activision анонсировали создание нового подразделения, которое должно было заниматься развитием киберспортивного направления компаний. Руководителями структуры назначили президента ESPN и NFL Network Стива Борнстейна и президента MLG Майка Сепсо.

Activision Blizzard приобрела Major League Gaming за 46 млн. О сделке объявили в январе 2016 года.

Интервью с главой киберспортивного направления Blizzard Ким Фан. «Если бы мы хотели создать Dota 2, мы бы создали её, а не HotS».