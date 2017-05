Новую Need for Speed впервые покажут в июне

Компания Electronic Arts подтвердила, что работает над созданием очередной части автомобильной гонки Need for Speed. Полноценный анонс состоится в рамках игрового мероприятия EA Play в июне, но уже сейчас разработчики поделились первыми подробностями о новой игре на официальном сайте.

В новой Need for Speed будет присутствовать тюнинг автомобилей, гонки с полицией, а сами игроки смогут соревноваться не только на асфальте, но и на грунте. Возможно, таким образом создатели игры намекают, что в новой Need for Speed появятся джипы или другие средства передвижения для экстремальной езды.

Также разработчики сказали, что прислушались к мнению поклонников сериала и ввели два ключевых изменения, о которых просили игроки. Во-первых, новая Need for Speed не потребует постоянного подключения к Интернету, и во-вторых, во время прохождения одиночной сюжетной кампании игру можно будет ставить на «паузу».

На официальном сайте было опубликовано первое изображение из игры:

Мероприятие EA Play пройдёт в Лос-Анджелесе с 9 по 10 июня. Про новую часть Need for Speed «Чемпионат» расскажет сразу после официального анонса игры.