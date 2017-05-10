Кристиан Паскуато из «Крыльев Советов» вошёл в новую команду недели в FIFA 17

Компания EA Sports опубликовала состав очередной команды недели в FIFA 17. В неё по традиции вошли более двух десятков футболистов, которые лучше других проявили себя в реальном футболе за прошедшую неделю. Все они получили улучшенные коллекционные карточки в игре с повышенными показателями.

Главными звёздами новой команды недели стали бельгийцы — Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» и Дрис Мертенс из «Наполи». Для них это стало четвёртым и пятым попаданиями в состав команд недели в FIFA 17 соответственно.

В числе игроков есть и футболист из РФПЛ — Кристиан Паскуато из «Крыльев Советов». Благодаря его голу и двум голевым передачам в прошедшем туре его родной клуб одержал выездную победу над «Уралом» (3:1).

Полный состав команды недели:

Улучшенные версии игроков из новой команды недели появятся в FIFA 17 10 мая в 20:00 по московскому времени.