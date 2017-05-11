OG сохранит состав до The International 7

Европейская команда OG не будет менять состав во время текущего трансферного окна. Об этом организация сообщила на своих страницах в социальных сетях. Информацию также подтвердил капитан команды Таль «Fly» Айзик.

С этой пятёркой коллектив планирует выступить на The International 7.

Действующий состав OG был сформирован в сентябре 2016 года. За это время команда сыграла в финалах восьми чемпионатов и стала победителем четырёх из них. В том числе OG одержала победу в двух мэйджорах, прошедших в этом сезоне. В финале бостонского турнира европейцы обыграли Ad Finem, а в Киеве были сильнее Virtus.pro.