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OG сохранит состав до The International 7

11 мая 2017, четверг. 10:29. Киберспорт

Европейская команда OG не будет менять состав во время текущего трансферного окна. Об этом организация сообщила на своих страницах в социальных сетях. Информацию также подтвердил капитан команды Таль «Fly» Айзик.

С этой пятёркой коллектив планирует выступить на The International 7.

Действующий состав OG был сформирован в сентябре 2016 года. За это время команда сыграла в финалах восьми чемпионатов и стала победителем четырёх из них. В том числе OG одержала победу в двух мэйджорах, прошедших в этом сезоне. В финале бостонского турнира европейцы обыграли Ad Finem, а в Киеве были сильнее Virtus.pro.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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