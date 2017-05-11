Анонсирован второй сезон лиги для игроков с 5500 MMR

Организаторы Echo League анонсировали второй сезон лиги. Анонс опубликовали на сайте турнира.

В соревнованиях смогут принять игроки, чей личный MMR не выше 5500 и командный не больше 5750.

Как и в прошлом сезоне, команды разделят на девять дивизионов — по три в каждом из регионов: Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. Отмечается, что в турнире смогут выступать игроки из СНГ, которым нужно будет зарегистрироваться в одном из регионов.

Регистрация на турнир началась с 10 мая и продолжится до конца месяца. Первые матчи лиги пройдут 5 июня, а финальные поединки состоятся в конце августа 2017 года.

Echo League - открытая соревновательная лига по Dota 2 для любителей. После первого сезона игроки из разных регионов положительно отметили уровень проведения турнира.