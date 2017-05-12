Nintendo проведёт на фестивале E3 два турнира по играм на Nintendo Switch

Японский игровой разработчик NIntendo анонсировал проведение на выставке E3 двух турниров по играм Nintendo Switch — Splatoon 2 и ARMS. Splatoon 2017 World Inkling Invitational пройдёт 13 июня и станет первым международным турниром по шутеру Splatoon. В нём примут участие четыре команды из Европы, США, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Официальный релиз второй части шутера намечен на 21 июля.

ARMS в свою очередь является новой франшизой компании. Это многопользовательская спортивная игра, в которой необходимо обмениваться ударами при помощи эластичных боевых рук. Она объединит в себе функционал файтинга и шутера. Соревнования по новинке пройдут 14 июня.

Выставка E3 пройдёт c 13 по 15 июня в американском городе Лос-Анджелес. Ранее японский гигант отказался от проведения презентации на фестивале, однако компания все же продемонстрирует свои новинки. Nintendo пообещала показать в прямом эфире Super Mario Odyssey и другие игры для Nintendo Switch.