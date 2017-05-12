Ubisoft проведёт в России первый открытый турнир по игре Rainbow Six: Siege

Компания Ubisoft и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма объявили, что проведут в России первый открытый турнир по игре Rainbow Six: Siege на PC.

Любая российская команда, участники которой будут старше 18 лет, может подать заявку для участия в соревнованиях до 10:00 по московскому времени 16 мая. Главный приз турнира — 100 000 рублей.

Турнир пройдет в два этапа. Первый пройдет с 17 по 19 мая по олимпийской системе с поединками до одной победы. Их победители отправятся в Москву, где пройдут финальные игры открытого турнира: за главный приз они поборются со сборной командой Университета физической культуры. Финалы пройдут в формате до 2 побед.

Для участия в открытом турнире игроки могут зарегистрироваться здесь