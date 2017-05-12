Чен «Hao» Жихао вернулся в состав Vici Gaming

Организация Vici Gaming анонсировала изменения в составе по Dota 2. К коллективу присоединился Чен «Hao» Жихао.

В составе он заменит Пу «END» Яна. По заявлению организации, игрок сам попросил время на отдых. Он планирует сделать перерыв в профессиональной карьере.

Чен «Hao» Жихао заявил о временном уходе с профессиональной сцены после окончания The International 6. Игрок также рассматривал вариант окончания игровой карьеры.

В 2014 году Жихао стал чемпионом мира по Dota 2 в составе Newbee. За Vici Gaming он ранее выступал в середине 2015 года и занял вместе с командой четвёртое место на The International 5.