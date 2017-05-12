Роман Дворянкин: киберспорт не обгонит футбол или хоккей по аудитории

Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro, в интервью для Sports.ru рассказал о доходах киберспортсменов организации.

«Я не могу раскрывать детальные условия контрактов, но средняя зарплата внутри Virtus.pro с учётом всех дисциплин – где-то 7 тыс. долларов в месяц. Конечно, это несопоставимо с классическим спортом на уровне премьер-лиги или европейских топ-чемпионатов и американских лиг. Но это очень хорошие деньги по сравнению со средней зарплатой в России и на Украине, откуда много наших игроков.

Призовые за победы есть, и это основной источник заработка для игроков. Призовые почти полностью идут ребятам, организация берёт небольшой процент, причём с годами этот процент уменьшается.

Наш состав по Counter-Strike за 2017 год выиграл около миллиона долларов до вычета налогов. Получается, что каждый из пяти игроков получил порядка 150 тыс. долларов после всех расходов. Это сумма за несколько месяцев", — заявил генеральный менеджер Virtus.pro.

Также он отметил, что киберспорт вряд ли в ближайшее время сможет конкурировать со спортом в отношении доходов игроков.

«При этом я не думаю, что по заработкам киберспортсмены обгонят хоккеистов или футболистов. В глобальном масштабе киберспорт не обгонит футбол или хоккей по аудитории. Да, в отдельных странах вроде Южной Кореи может быть своя ситуация. В той же Германии гандбол аномально популярен, в Великобритании – хоккей на траве.

Со временем наверняка уйдёт большая разница в зарплатах между спортсменами и киберспортсменами, когда Алексис Санчес хочет зарабатывать 300 тыс. евро в неделю в «Арсенале», а мы говорим о 10 тыс. долларов в месяц. Эта разбежка сократится, но я не вижу пока, как киберспорт может обогнать классический спорт по зарплатам", — поделился Дворянкин.