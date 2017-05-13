Джимми «DeMoN» Хо: я не вернусь в Юго-Восточную Азию

Джимми «DeMoN» Хо на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал слухи о переходе в команду из Юго-Восточной Азии. По словам игрока, пока он планирует остаться в Америке.

«К сожалению, я не вернусь в Юго-Восточную Азию. Прошу прощения у всех моих поклонников, которые ждут моего возвращения. Пока что я будут играть на замене в Complexity», — написал киберспорстмен.

Джимми «DeMoN» Хо покинул состав Digital Choas 8 мая. Его место в команде занял Сан Дон «Forev» Ли. После этого американец выступал в качестве замены в Complexity на квалификациях к Epicenter и The Summit 7. Команда покинула оба отборочных этапа.