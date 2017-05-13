Последнюю квоту на The Summit 7 разыграют на турнире LootBet Invitational

U Can Company и букмекерская контора Loot.Bet анонсировали новый турнир по Dota 2 LootBet Invitational. Главным призом в соревнованиях станет квота на The Summit 7, а серебряный призер примёр участие в европейской квалификации на WCA 2017.

Соревнования стартуют с открытых отборочных этапов. Их победители примут участие в зарытой квалификации, куда уже получили приглашения Effect и Thug Life. Двое из четырёх участников выйдут в основную стадию турнира.

Квоты в заключительном этапе достались Vega Squadron, Ninjas in Pyjamas и Prodota Gaming. Ещё три места займут коллективы, которые не смогли пройти квалификацию на The Summit 7.

Открытый отборочный этап начнётся 13 мая. Завершится турнир 30 мая финалом сетки double elimination, победитель которого отправится на американский чемпионат.

Седьмой сезон The Summit пройдёт с 14 по 19 июня в Лос-Анджелесе. Прямые приглашения на турнир получили Virtus.pro, Team VG.J и Team Secret. Квалификацию в Юго-Восточной Азии прошла Clutch Gamers. Ещё три путевки на соревнования разыграют в отборочных этапах Европы, Америки и Китая.