Шон «Seang@res» Гейрс пропустит отборы на турнир по CS:GO из-за свадьбы

Игрок команды Misftis по CS:GO Шон «Seang@res» Гейрс пропустит квалификации на турнир Americas Minor Championship 2017. Как игрок сообщил в личном «твиттере», причиной является свадьба, которая запланирована на 8 июня. В качестве замены выступит инактивный игрок команды Скайлер «Relyks» Уивер.

Отборочный этап пройдёт с 13 по 14 мая, а основной турнир запланирован на 8-11 июня. По результатам квалификаций пять лучших команд пройдут в основной этап соревнований, призовой фонд которых составит $ 50 тыс.

Состав Misfits на отборах Americas Minor Championship 2017:

— Шабзеб «ShahZam» Хан

— Хантер «SicK» Мимс

— Скайлер «Relyks» Уивер

— Франсуа «AmaNEk» Делоне

— Давид «Devoduvek» Доброзавьевич