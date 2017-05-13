OpTic Gaming получила приглашение на ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Команда OpTic Gaming получил инвайт на турнир ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive, сообщили организаторы в официальном «твиттере» ESL. Таким образом, североамериканский коллектив стал последним приглашённым участником соревнований.

В турнире примут участие 16 коллективов, из которых 12 уже получили приглашения. Четыре последних участника будут определены через региональные квалификации.

ESL One Cologne пройдет с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльн. Призовой фонд турнира составит $ 250 тыс.

Список известных участников ESL One Cologne 2017:

— Cloud9

— FaZe Clan

— Fnatic

— G2 Esports

— Immortals

— mousesports

— Natus Vincere

— Ninjas in Pyjamas

— North

— OpTic Gaming

— SK Gaming

— Virtus.pro