SKT T1 и Team WE возглавили группу на Mid-Season Invitational 2017

Завершился четвёртый день группового этапа Mid-Season Invitational 2017 по League of Legends. По его результатам SK Telecom T1 продолжает удерживать первое место в группе со статистикой 7 побед и 1 поражение.

На второй строчке расположилась Team WE, которая обыграла G2 Esports и Flash Wolves. Теперь китайская команда имеет в своём активе 5 побед и 3 поражения.

Flash Wolves, G2 Esports, Team SoloMid и GIGABYTE Marines делят третье место со статистикой 3 победы и 5 поражений.

Групповая стадия турнира завершится 15 мая. Четыре лучших команды пройдут в плей-офф, где разыграют 70 % призового фонда.