Vega Squadron анонсировала окончательный состав по Dota 2. Состав был представлен в видеоролике, который вышел на канале организации.

Состав команды:

Илья «ALOHADANCE» Коробкин

Сергей «God» Брагин

Василий «AfterLife» Шишкин

Айрат «Silent» Газиев

Семён «CeMaTheSlayeR» Кривуля.

Этот состав был впервые представлен 9 апреля. Руководство организации заявило, что до закрытия трансферного окна он может претерпеть изменения.

Ближайшим LAN-турниром для команды станет The Summit 7, который пройдёт с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе.