Vega Squadron анонсировала окончательный состав по Dota 2. Состав был представлен в видеоролике, который вышел на канале организации.
Состав команды:
Илья «ALOHADANCE» Коробкин
Сергей «God» Брагин
Василий «AfterLife» Шишкин
Айрат «Silent» Газиев
Семён «CeMaTheSlayeR» Кривуля.
Этот состав был впервые представлен 9 апреля. Руководство организации заявило, что до закрытия трансферного окна он может претерпеть изменения.
Ближайшим LAN-турниром для команды станет The Summit 7, который пройдёт с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе.